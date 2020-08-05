Бэтмен возвращается: как сейчас выглядит Бен Аффлек

Режиссёру, актёру, сценаристу и продюсеру Бену Аффлеку скоро исполнится 48 лет. Судя по всему он вернулся к активным тренировкам и начал приводить себя в форму. Пока до супергероя, каким он был в «Бэтмене против Супермена», ещё далеко, но уже сейчас актёр заметно подкачался, похудел, покрасил волосы и бороду и стал выглядеть значительно моложе. Аффлек уже не раз доказывал фанатам, что трансформация тела – для него обычное дело. И как ему это удаётся?

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Разительные перемены

Ещё в апреле Аффлек выглядел намного «солиднее» и старше: борода с проседью, шевелюра – тоже. Папарацци заметили его на прогулке в Лос-Анджелесе с нынешней подругой, актрисой Аной де Армас (девушка Бонда в фильме «Не время умирать»). Пара вместе выгуливала своих собак.

Тогда 15-летняя разница в возрасте казалась довольно заметной, но сейчас Аффлек выглядит намного моложе. Дело не только в том, что он подкрасил волосы и бороду, убрав седину. Главные перемены – в его теле. Актёр сбросил около 10 кг, подкачался и теперь выглядит так же, как и пять лет назад, когда приходил в форму для фильма «Бэтмен против Супермена».

В 2015 году Аффлеку было нелегко тренироваться – у него были серьёзные проблемы с алкоголем на фоне бракоразводного процесса с Дженнифер Гарнер. Тогда превратиться в настоящего супергероя Бену помогла целая команда тренеров и диетологов.

Сейчас он, несмотря на немолодой возраст, регулярно ходит в зал, бегает по утрам и в целом ведёт здоровый образ жизни.

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Тренировки Бэтмена

Во время съёмок «Города воров» актёр начал тренироваться под руководством Уолтера Нортона. Сотрудничество оказалось весьма плодотворным. Тренер разработал для Аффлека специальную программу, которая учитывала все его особенности. Но тогда Бену было 36 лет, и организм воспринимал нагрузки гораздо легче.

Семь лет спустя во время подготовки к съёмкам «Бэтмена против Супермена» актёру пришлось значительно сложнее. Программу тренировок выстроили таким образом, чтобы каждую неделю прорабатывать определённую группу мышц, и в целом сделали упор на бодибилдинге. Три дня в неделю Аффлек занимался силовыми, а в остальное время уделял внимание кардио и восстановлению.

План тренировок героя Готэма выглядел примерно так:

Первый день – грудные мышцы и трицепсы.

Второй день – разминка, пробежка 40-60 минут, заминка.

Третий день – мышцы спины и бицепсы.

Четвертый день – разминка, пробежка 40-60 минут, заминка.

Пятый день – дельтовидные и мышцы ног.

Шестой день – разминка, пробежка 40-60 минут, заминка.

Седьмой день – восстановление.

Благодаря грамотно спланированным занятиям Аффлек смог быстро подсушиться и заменить жировую прослойку мышечной массой, несильно потеряв в весе. В итоге, к началу съёмочного процесса актёр не только выглядел, как супергерой, но и мог спокойно подтягиваться с дополнительным весом в 30 кг. В роли тёмного рыцаря актёр весил 102 кг при 7,5% жира, а шестью месяцами ранее – 105 кг при 12%.

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Питание Брюса Уэйна

Как известно, и лучшая программа тренировок не даст вау-эффекта без правильного плана питания. Задачей диетологов было составить рацион, позволяющий увеличить силовые показатели, но в то же время убрать подкожный жир.

Разработкой рациона для Бэтмена занимался диетолог Рехан Джелати. Он принял во внимание и тот факт, что в то время актёр не мог полностью отказаться от алкоголя – у Аффлека был специальный день для «разгрузки».

Готовясь к роли супергероя, Бен ел 6-7 раз в сутки небольшими порциями. Причём белки, жиры и углеводы попадали в его организм в строго выверенное «правильное» время.

После завершения съёмок Аффлек немного расслабился и на время перестал так уж тщательно следить за фигурой. Однако сейчас он, кажется, решил вернуться к своей пиковой форме. Возможно, вскоре поклонников будет ждать новый супергеройский фильм с грозой готэмской преступности.