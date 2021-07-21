Доска Садху: как и зачем стоять на гвоздях?

Как обрести духовное спокойствие и гармонию в мире, где полно бытовых проблем и стресса? Единого решения человечество ещё не нашло. Одни разгружают голову с помощью прогулок или активного отдыха, другие — принимают горячую ванну, слушают музыку или ходят на массаж. А самые смелые встают на гвозди.

Дмитрий Шестак мастер гвоздестояния Если вам страшно, делайте. Как только преодолеете страх и боль, откроется новый источник энергии.

Практика гвоздестояния зародилась в древней Индии. Факиры и садху (аскеты, полностью посвятившие себя познанию бога) совершали паломничества пешком через всю страну: летом направлялись на север, в Гималаи, чтобы посетить расположенные там святыни и места силы, а зимой шли на юг. Такие путешествия невозможны без силы духа, крепкой нервной системы, твёрдого физического тела и ясного ума. Всё это достигается с помощью стояния на гвоздях. Название доски Садху произошло от санскритского корня sādh, что в переводе означает «достичь цели» или «возыметь силу над чем-то».

Рассказываем подробнее о практике, подготовке к ней и её пользе.

Чем полезно стояние на гвоздях?

Для тела

Гвоздестояние насыщает организм энергией и помогает разгонять кровь. Согласно восточной философии, проекция внутренних органов — это стопы. На них находятся более 70 тысяч нервных окончаний. Когда мы встаём на гвозди, стимулируем эти акупунктурные точки.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что воздействие на точки акупунктуры эффективно помогает минимум при 28 заболеваниях, начиная от головной боли и депрессии и заканчивая аллергическими реакциями, инсультом и проблемами с позвоночником.

Фото: istockphoto.com

Гвоздестояние — это лучший массаж стоп, который можно придумать. Представьте, от 300 до 600 гвоздей под каждой стопой в зависимости от уровня сложности доски. То есть можно сказать, что такое количество пальцев массируют одну стопу.

Кроме того, практика позволяет контролировать организм и избавляться от блоков в нём. Стоя на гвоздях, не тело управляет вами, а вы управляете телом.

Для ментального здоровья

Изначально эта практика была открыта не для массажа, а в первую очередь для медитации.

Дмитрий Шестак мастер гвоздестояния Я пропагандирую концентрацию на гвоздях. Люди встают на доску с конкретным вопросом, например: «Что мне нужно сделать, чтобы зарабатывать миллион рублей в месяц регулярно?». Во время стояния на гвоздях, они концентрируются на нём, что помогает отвлечься от боли. Где концентрация, там и энергия, поэтому этот запрос очень быстро реализовывается, в 10 раз быстрее обычного.



Многие, наоборот, встают на гвозди, чтобы освободить голову от посторонних мыслей. Моя практика и практика моих клиентов показывает, что после переживания боли, очищается сознание и в голове наступает тишина.

Какие есть противопоказания к гвоздестоянию?

Дмитрий Шестак мастер гвоздестояния Самое главное противопоказание – это отсутствие желания.

Также практиковать стояние на гвоздях не стоит в следующих случаях:

эпилепсия и эпилептические припадки;

инсульт или инфаркт, перенесённые менее чем за полгода до практики;

беременность;

состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Как выбрать доску Садху?

Современные доски Садху легче и компактнее, чем их предшественники. Многие модели имеют магнитную фиксацию, которая держит две части в сложенном положении. Это удобно при транспортировке.

Фото: istockphoto.com

Доски Садху делятся на три уровня сложности в зависимости от расстояния между гвоздями:

8 мм — для новичков;

10 мм — для среднего уровня, считается классикой;

12 мм — для продвинутых.

Чем больше расстояние между гвоздями, тем сложнее на них стоять.

Мастер гвоздестояния Дмитрий Шестак рекомендует выбирать гвозди на мастер-классах, где специалист определяет, какая доска подходит именно вам. Те, кто покупает самостоятельно в магазине или на онлайн-ресурсе, должны иметь опыт либо выбирать классику — 10 мм.

Как подготовиться к практике?

Физически очень просто. Можно вообще не готовиться. Главное — не пить алкоголь накануне практики.

В ментальном плане ответьте себе на вопрос: «Зачем я это делаю?» Если получилось, вы готовы встать на гвозди, считает эксперт.