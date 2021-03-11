Путь к себе: что такое эмбодимент и как связь с телом влияет на сознание?

В современном обществе всё чаще говорят о телесной осознанности как о способе нахождения своего истинного «я» и создания внутренней гармонии. Эмбодимент подразумевает тесный контакт тела с мыслью. Почувствовав его, научившись им управлять, можно выйти на новый, более качественный уровень жизни. Разбираемся, как это сделать, вместе с Русланом Пановым, экспертом-методистом и координатором направления групповых программ X-Fit в России, экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Как мысли влияют на тело?

Выражение «в здоровом теле – здоровый дух» уходит корнями в далёкое прошлое и не теряет своей актуальности сегодня. Тело человека больше, чем транспорт сознания, – это симбиоз физического и метафизического, материи и энергии. Современные условия: темп жизни, эмоциональные нагрузки, гаджеты, интернет – всё это провоцирует сосредоточение на мыслях и внешних факторах – атрибутах успеха, достатке и материальном комфорте. А тело как связующее эти миры звено воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Многие считают, что если бездействовать, с ним ничего не произойдёт, и организм будет долго функционировать без особых проблем.

Фото: istockphoto.com

Зачастую люди обращают мало внимания на то, как долго они находятся в одной позе, как выполняют базовые привычные движения: ходят, берут вещи и тому подобное. А в это время из-за влияния силы гравитации любое «некачественное» движение приводит к компенсаторным изменениям позвоночника. Компенсация зажимает сдвинутыми или наклонёнными позвонками центральную нервную систему, что приводит к её некорректной работе.

Как это связано с «телесным интеллектом»? Напрямую! Нервная система (центральная и периферическая) – по сути мозг тела, она управляет всеми процессами, регулирует движения и реакции. Мысли также зависят от её состояния: если что-то болит, будет ощущаться неприятная атмосфера и в мышлении. При этом большинство привыкает жить, считая, что тело только перемещает сознание в пространстве, и не обращая на него должного внимания.

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Как подружить тело и разум?

Эмбодимент – практика, позволяющая сначала научить тело думать, а после сживаться и сотрудничать с разумом. Это направление появилось в 1960-1970х годах для реабилитации людей после получения серьёзных физических или психоэмоциональных травм. Суть его заключается в осознанном выполнении физических упражнений или комплексов. Выбор тренировок может быть самым разным: от единоборств до массажных практик – подходит любое направление.

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Но эмбодимент – не только интеграция тренировочного процесса в жизненный. Это серьёзная коучинговая работа, где специалист учит чувствовать и воспринимать любое движение, вплоть до дыхания. Это необходимо для настройки нервной системы и очищения мыслей от фонового шлака. После чего происходит принятие своего тела как спутника, с которым можно общаться. Идеология эмбодимента строится на достижении счастья не вовне, а внутри, которое человек получает от самого жизненного пути и его осознания.

Как связан эмбодимент и функциональные тренировки?

Под идеологию эмбодимента прекрасно подходит методика функционального тренинга. Выстраивая нейтральное положение тела, например при упражнениях на баланс, функциональную силу и реактивность, можно обучать центральную нервную систему управлять стабилизаторами. Это мышцы, отвечающие практически за любое движение, сохраняющие правильное положение тела и уберегающие от травм.

Фото: istockphoto.com

В процессе тренировок естественные двигательные навыки становятся рефлексами и переносятся в повседневную жизнь. В качестве дополнительного преимущества функциональный тренинг освобождает каналы нервной системы, улучшая качество её работы.

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Эмбодимент – отличная практика по осознанию и принятию своего тела, доказывающая, что через движение действительно можно стать счастливым и достигнуть гармонии с собой и окружающим миром.