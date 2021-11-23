12 минут тренировок в день продлевают жизнь, утверждают учёные из Гарварда и Бостона

Как спорт влияет на долголетие? Может ли он продлить жизнь?



Разбираемся вместе с медиками.

Вписать спорт в плотный график — задача непростая, но выполнимая и очень важная. Всего 12 минут физической активности в день, и вы будете жить дольше — по крайней мере, так говорят учёные из США. Звучит заманчиво, но так ли это на самом деле?

Кирилл Ювченко медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+ Спорт положительно влияет на состояние сосудов, «выжигает гормоны стресса», а также помогает в выведении «песка» и «камней» из почек. Всё это положительно сказывается на здоровье в целом.

Что говорят учёные?

Если уделять спорту хотя бы 12 минут в день, можно принести немалую пользу организму. Эту цифру учёные вывели во время исследования со спортсменами. Они выполняли разные высокоинтенсивные упражнения именно 12 минут. А после авторы работы изучили их показатели. Оказалось, что даже короткая тренировка изменила уровень веществ в крови, которые участвуют в разных процессах в организме.

Фото: istockphoto.com

Так, на 29% снизилось количество метаболита (продукта обмена веществ), связанного с болезнями сердца, диабетом и продолжительностью жизни. А другого, связанного с повышенным риском развития диабета и болезни печени, — на 18%.

Как спорт влияет на метаболизм?

На первый взгляд, идея о том, что всего 12 минут ежедневных тренировок повлияют на обмен веществ, может показаться неправдоподобной. В случае с размеренной йогой или растяжкой значимого эффекта действительно не будет. Совершенно иначе обстоят дела, например, с интервальным бегом или интенсивной кардиотренировкой. Уже на первой минуте сердце начинает биться чаще, разгоняя кровь по сосудам, дыхание учащается и становится поверхностным, повышается температура тела и усиливается потоотделение.

Кирилл: Во время такой нагрузки ускоряется обмен веществ и вырабатываются его продукты — метаболиты. Часть из них полезны и дают энергию, часть — нейтральны и просто выводятся организмом. К последним относится молочная кислота, которая выделяется при неправильно рассчитанной нагрузке. Это продукт недостаточного окисления глюкозы, который образуется при нехватке кислорода в мышцах от чрезмерного напряжения. Именно он вызывает боль в мышцах. Но даже это показатель того, что короткая интенсивная тренировка влияет на биологические процессы организма.

Фото: istockphoto.com

Недаром у профессиональных спортсменов периодически делают забор крови и по биомаркерам оценивают состояние здоровья. Любителям проходить подобное регулярное обследование необязательно — достаточно делать стандартные проверки раз в год. Но, если вам всё же хочется оценить динамику показателей, можно сдать клинический анализ крови до начала регулярных интенсивных тренировок и три месяца спустя.

Однако метаболизм можно разогнать не только с помощью тренировок, но ещё и скорректировав питание. Как именно — смотрите в видео «Чемпионата».

Кирилл: Ежедневные интенсивные короткие тренировки — это реальная и хорошая возможность поменять в лучшую сторону обмен веществ и снизить риск заболеваний. Но не забывайте, что ко всем экспериментам стоит подходить ответственно. Прежде чем приступить к интенсивной тренировке, оцените свою подготовленность и не перегружайте себя.