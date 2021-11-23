Какие национальные кухни самые полезные и где живут самые здоровые люди?

В какой стране самые полезные национальные блюда?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

В 2019 году информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран с самым здоровым населением. В топ-3 попали Испания, Италия и Исландия. Как так вышло?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Один из ключевых показателей здоровья — питание. Пищевые привычки напрямую влияют на организм, а если эти привычки широко распространены в обществе — влияние распространится на него в целом, что и доказывается в исследовании. Испано-итальянское меню включает в себя большое количество рыбы и морепродуктов, оливкового масла, орехов. Эти продукты положительно влияют на сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Исландская диета похожа на испанскую и итальянскую, но в ней присутствует больше овощей и фруктов.

Испанская кухня

Ежедневный рацион испанцев сбалансирован и питателен. В него входят рыба, морепродукты, бобовые, овощи. Рыба и морепродукты содержат много белка, их употребление обеспечивает полноценное питание клеток мозга. Они богаты магнием, цинком, медью. Кальций, также содержащийся в рыбе в большом количестве, укрепляет костные ткани.

Как приготовить полезный испанский салат ремохон

Вам понадобятся (на три порции):

картофель — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

луковица — 1 шт.;

зелёный перец — 1 шт.;

красный перец — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

тунец — 200-300 г;

оливковое масло — 0,5 стакана;

уксус — по вкусу;

соль — по вкусу;

яйца — 3 шт.

Фото: unsplash.com/@wizardwork

Для начала отварите картофель, измельчите овощи (резать можно и кубиками, и соломкой). Отварите яйца, очистите картофель в мундире и порежьте кубиками. Измельчите яйца, откройте тунец. Смешайте то, что получилось, с картошкой и овощами, заправьте уксусом и маслом, чтобы всё пропиталось. Посолите и поперчите. Положите в холодильник, чтобы салат как следует пропитался и остыл.

Итальянская кухня

Национальная кухня Италии очень многогранна и полезна. В приготовлении итальянских блюд в основном используются морепродукты, различные приправы, сыр, свежие фрукты, рис, оливковое масло. Даже макароны, которые на первый взгляд кажутся вредными, делаются в Италии из твёрдых сортов пшеницы, которые содержат мало калорий.

Как приготовить полезную итальянскую сальтимбокку из курицы

Вам понадобятся:

филе курицы — 500 г;

ветчина, натёртая солью (прошутто)— 6 ломтиков;

нарезанный шпинат — 250 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

тёртый пармезан — 1/4 стакана;

куриный бульон — 400 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец— по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Сделайте отбивную из филе. Разрежьте так, чтобы получилось шесть частей-котлеток. Посыпьте солью и перцем по вкусу и положите ломтик прошутто на каждую из них. В миске перемешайте порезанный шпинат с одной столовой ложкой масла и добавьте соль и перец. Выложите шпинат поверх прошутто и равномерно посыпьте всё пармезаном. Скатайте котлетку в трубочку и скрепите края с помощью зубочистки.

Нагрейте две оставшиеся ложки масла на большой сковороде на сильном огне. Обжарьте котлетки примерно по две минуты с каждой стороны — пока они не покроются золотистой корочкой. Влейте на сковороду к трубочкам бульон и лимонный сок и доведите жидкость до кипения. Уменьшите температуру до средней. Накройте крышкой и варите до готовности — примерно 10 минут.

Переложите котлетки на тарелку, а жидкость кипятите ещё минут пять на медленном огне. Добавьте в неё соль и перец по вкусу. Выньте зубочистки из котлеток. Обрызгайте их оставшейся жидкостью и сразу подавайте на стол.

Исландская кухня

Исландская кухня известна своими экзотическими, но очень полезными блюдами. Важными её составляющими являются молочные продукты, мясо, рыба. Также важными являются особые методы приготовления блюд, присущие исключительно Исландии. Отдельно стоит выделить скир – уникальный кисломолочный продукт, для приготовления которого требуются особая закваска и в 3 раза меньше молока, чем для приготовления йогурта.

Как приготовить полезную исландскую закуску гравлакс

Вам понадобятся:

филе сёмги на коже — 500 г;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

чёрный молотый перец — 2 ч. л.;

свежий укроп — 1 пучок.

Фото: istockphoto.com

Подготовьте рыбу. Лучше брать готовое филе. Но если под рукой только целая рыба, её нужно разделать на прямоугольные пласты (кожу не срезаем), удалить кости, промыть под холодной водой и просушить бумажными полотенцами.

Смешайте специи. В разных рецептах варьируются пропорции соли, сахара и перца. Так, некоторые кладут только одну ложку сахара. На самом деле не стоит опасаться — рыба не будет сладкой. Поэтому рекомендуется сахар и соль смешивать в одинаковых объёмах. Кроме того, вместо молотого перца иногда используют перец горошком, поскольку считают его более ароматным. Итак, сахар, соль и перец нужно соединить в одной посуде и тщательно перемешать.

Нарежьте укроп. Можно использовать не только свежий, но и сушёный. Первый — предпочтительнее. Его нужно промыть и мелко порубить.

Натрите рыбу. Каждый ломтик сёмги нужно обильно посыпать смесью специй и укропом. Сахар, соль и перец можно даже немного втереть в рыбу, а укроп должен образовывать сверху зелёное «одеяло».

После этого куски рыбы нужно уложить друг на друга так, чтобы укроп был внутри, а кожа снаружи.

Заверните гравлакс. Теперь нужно плотно обернуть получившиеся «сэндвичи» пищевой плёнкой и уложить в контейнер. Чтобы маринование шло быстрее, сверху можно поставить что-нибудь тяжёлое. Например, банку с водой.

Положите гравлакс в холодильник. Через два дня рыбу можно есть. Но лучше оставить ещё на пару суток — будет вкуснее. Когда сёмга промаринуется, её необходимо развернуть и очистить от укропа и приправ.

Особенности национальной кухни каждой из упомянутых выше стран оказывают большое влияние на общий уровень здоровья и продолжительность жизни. Достичь такого результата им удалось благодаря использованию полезных и свежих ингредиентов, содержащих большое количество питательных веществ.