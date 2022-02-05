Спортсмены тоже сталкиваются с критикой внешности, но их истории ещё больше вдохновляют

При упоминании слова «спортсмен» мы непременно представляем себе атлетичного человека с идеально прорисованными мышцами и отсутствием любых изъянов, присущих обычному человеку. Тело спортсмена, скорее, ассоциируется со статуей Аполлона, чем с кем-то из нас. Но спорт обещает дарить силу, координацию и ловкость, а не идеальную форму.

Американский фотограф Говард Шатц создал проект, в котором изучает, как же определённый вид спорта влияет на тела профессиональных спортсменов. Он снимает тела олимпийцев для того, чтобы показать, что спортсмены могут выглядеть совершенно по-разному, добиваясь высших достижений: худощавые или массивные, высокие или низкие, лёгкие или тяжёлые.

Проект Говарда Шатца стартовал в 1987 году. Сегодня коллекция фотографий пополняется и насчитывает более 150 портретов спортсменов, которые стали чемпионами. Их тела находятся в отличном состоянии, несмотря на то, насколько они отличаются друг от друга. Именно это было и остаётся главной задачей проекта — показать различия человеческих тел в зависимости от вида деятельности.

Этот проект – борьба с устоявшимися в обществе понятиями о красоте. Говард уверен, что каждое тело имеет свой уникальный генетический код и бороться с ним нет смысла.

Однако не все разделяют убеждения Говарда, и спортсмены часто сталкиваются с критикой своей внешности, которая иногда даже перевешивает спортивные достижения.

Иногда критика спортсмена ограничивается нелестными комментариями в социальных сетях, но порой нестандартная внешность может принести настоящие сложности.

Кастер Семеня

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Её фантастические результаты в сочетании с абсолютно неженственной внешностью заставили Международную федерацию лёгкой атлетики усомниться в половой принадлежности спортсменки.

Потребовалась официальная экспертиза и гендерные тесты, чтобы подтвердить: Семеня – женщина. По итогу всех проверок и официальных экспертиз было решено, что олимпийская чемпионка должна будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в официальных соревнованиях.

Тереза Алмейда

Гандболистка из Анголы по прозвищу Ба постоянно сталкивается с критикой своей формы. В Рио-2016 она произвела фурор. В Токио-2020 напомнила о себе.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тереза весит больше 100 килограммов, но потрясающе справляется со своей ролью в команде — защищает ворота своей сборной.

Все толстые люди должны чувствовать гордость, как её чувствую я. Мы ни в чём не хуже других людей. Ну да, может быть, мне сложнее пробежать стометровку, но я всё равно могу делать немало отличных вещей в спорте.

Тереза Алмейда

Элиза Казанова

Капитан сборной Италии по водному поло отлично знакома любителям этого вида спорта — в 2010-х стратегия соперников на матч могла строиться на основе наличия или отсутствия Элизы в составе.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

С ростом под 190 см она была на полголовы выше любой партнёрши по команде и в два раза больше. Согласно официальной информации, её вес в годы выступлений за сборную Италии составлял около 100 килограммов, что вызывало кучу негативных комментариев и шуток в сети. Однако авторитет Элизы как ватерполистки неоспорим: она много лет являлась капитаном сборной и одной из самых ярких её членов.

Если мяч к ней попадает, то это почти наверняка гол.

Ольга Беляева, российская ватерполистка

Элиза закончила карьеру в 2012 году, но всё равно осталась в любимом виде спорта, а также стала доктором экономических наук.

Шон Дингилиус-Уоллес

Олимпиада в Токио стала особенной с точки зрения принятия человеческой природы — на соревнованиях выступил спортсмен-трансгендер из Новой Зеландии, а также нестандартный пловец из Палау.

Шон не получил медаль, но стал одним из самых известных атлетов Олимпиады. Во время заплыва пловца испанские комментаторы неоднозначно подшучивали над спортсменом и деликатно рассмеялись, увидев его на дорожке. На защиту атлета встали тысячи пользователей социальных сетей.

Пловец мало похож на классического мускулистого атлета и весит 93 килограмма, но у себя на родине он абсолютный чемпион, и именно его сочли лучшей кандидатурой для игр в Токио. Стоит сказать, что это не первая Олимпиада для представителя Палау — в 2016 году он участвовал в играх в Рио.