Почему мы не сдерживаем обещания, которые даём сами себе?

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно принимать сложные решения. Дать обещание самому себе очень легко, а сдержать его, напротив, очень сложно. Как научиться это делать? Разбираемся с экспертом-психологом.

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Многие люди обещают себе, что, например, добьются чего-то. Но они это хотят не для того, чтобы получить желаемое, а для того, чтобы доказать что-то самому себе. Например, в порыве злости и обиды сказать себе: «Я это могу!». А потом, когда чувства отступают, уже как будто бы этого и не хочется.

Что такое обещание?

Слова невозможно потрогать, они неосязаемы. Многие люди относятся к словам неответственно, не дорожат ими, а потом легко не соблюдают обещания.

Дать обещание – это дать обязательство исполнить или не исполнить что-либо — как себе, так и другому человеку.

Зачастую невыполненное обещание становится причиной недоверия и угнетения себя. Чтобы такого не случалось, не давайте слово на эмоциях или тогда, когда вы не уверены, что сможете его сдержать.

Фото: unsplash.com/@eutahm

Надежда: Очень часто мы не сдерживаем слово, которое даём сами себе, потому что обещание никак не связано с нашими реальными желаниями. Часто хочется что-то кому-то доказать или загладить свою вину. Мы даём обещания под давлением общества, ситуации, эмоций, а не руководствуемся своими чувствами, желаниями, ценностями и приоритетами.

Почему мы не сдерживаем обещания?

Мы даём обещание и верим в своё дело с большим энтузиазмом. Но вскоре запал пропадает, и мы бросаем начатое. Легко находятся оправдания спустить всё на тормозах и потерять мотивацию.

Фото: unsplash.com/@rayul

Надежда: Когда человек дает слово под давлением родителей, начальства, других людей, он не сдерживает это обещание, потому что оно никак не связано с его истинными желаниями, оно нарушает его потребности. Часто бывает, что мы даём себе обещание во время эмоциональной нестабильности, а потом не можем его выполнить. Это связано со временем и состоянием, в котором произошла ситуация.

Как научиться сдерживать обещания?

По словам психолога, нужно осознавать масштаб обещания. Если вы понимаете, что обещание, которые вы себе дали, выходит за грань реальности или вовсе невыполнимо, лучше не давайте себе ложных надежд, потому что потом будете винить себя и обижаться.

Необходимо помнить, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Не так страшно, если вы решились нарушить обещание или потерпели неудачу, это не значит, что вы сдались.

Фото: unsplash.com/@northernstatemedia

Старайтесь хвалить и вознаграждать себя. До достижения желаемого результата или цели, как правило, очень долгий путь. Чтобы замотивировать себя идти дальше, награждайте себя за маленькие успехи. Медленно, но верно вы придёте к своей цели.

Разбейте масштабную цель на этапы. Мелкие задачи выглядят намного проще и достижимее, чем одна большая пугающая цель. Когда мы выполняем то, что запланировали, поднимаемся на одну ступень вверх, каждая следующая постепенно ведёт к цели.

Попросите поддержки от близких. Важно контролировать ситуацию и давать отчёт своим действиям. Рассказывайте близким о своих успехах, делитесь желаниями, так вы получите похвалу, веру в себя и мотивацию идти дальше.

Фото: unsplash.com/@dylu

Не нужно корить себя за то, что вы что-то не выполнили. Все мы даём обещания самим себе, главное понимать, что это нужно именно вам, вы осознаёте свою цель и готовы идти к ней, а не дали слово нехотя под давлением.