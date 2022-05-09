10 жизненных уроков от героев мультфильмов, к которым стоит прислушаться

Винни Пух, Муфаса и Люмьер говорили простые истины, о которых мы часто забываем.

Все смотрели в детстве мультфильмы, выбирали себе любимых персонажей, но мало кто прислушивался к тому, о чём они говорят. А в их словах, между прочим, кроется истина. Они мотивируют, вдохновляют, заставляют идти дальше, напоминают о том, кто вы есть и кем можете стать.

Мы подобрали 10 важных посланий от любимых персонажей.

«Приключения Винни Пуха»

— Чем же кролика порадовать? — Он же сам не хочет радоваться…

Иногда люди сами препятствуют своему счастью, не желая искать причины для радости, замечая только негатив, который исходит от окружающих.

Фото: кадр из мультфильма «Винни Пух»

Но ведь хорошие вещи находятся вокруг нас, просто нужно обращать на них внимание. Чем больше вы их подмечаете, тем больше они появляются. И не забывайте, что добро притягивает добро, совершайте хорошие поступки, и тогда с тем же добром люди будут относиться к вам.

«Король лев»

Загляни в себя, Симба. Ты – нечто гораздо большее, чем ты есть сейчас.

Муфаса

Уверенность в себе – это половина успеха. Зачастую многие не видят весь свой потенциал и поэтому боятся раскрыться.

Фото: кадр из мультфильма «Король лев»

Однако если присмотреться, изучить себя и свой внутренний мир внимательнее, то понимаешь, что можешь больше, чем сейчас. Вы способны преодолеть любые испытания.

«Золушка»

Даже для чудес необходимо немного времени.

Фея крёстная

Терпеливые люди получают самое лучшее. Для создания идеала нужно время, поэтому если вы не видите результат сразу, то это не значит, что его не будет совсем. Иногда нужно подождать, чтобы получить желаемое.

«Дамбо»

Самые тяжёлые ситуации преподносят самые важные уроки. Если вы справляетесь с вызовом, вы переходите на следующий, высший уровень.

Тимоти Маус

Трудности встречаются на пути каждого человека, они могут выбить из колеи и даже отбить желание продолжать заниматься начатым.

Фото: кадр из мультфильма «Дамбо»

Но важно напоминать себе о том, что, пройдя через испытания, вы сможете извлечь важные уроки. А после того, как справитесь с проблемой, сделаете ещё больше, достигнете ещё больших высот.

«Белоснежка»

Когда нужно сделать очень много работы, не позволяй ей обеспокоить тебя. Забудь о своих проблемах.

Белоснежка

Часто случаются ситуации, когда задачи и дедлайны сводят с ума, портят настроение и выбивают из привычного ритма. Но нельзя позволять работе влиять на эмоциональное состояние, ведь оно гораздо важнее.

Фото: кадр из мультфильма «Белоснежка»

Если вы чувствуете, что не справляетесь, то поставьте проблемы на паузу, отвлекитесь на что-то другое, уделите время себе. А потом с новыми силами возвращайтесь к делу.

«Рататуй»

Ты не должен никому позволять загонять себя в рамки. Единственные твои рамки – твоя душа.

Гюстав

Стереотипы и мнение других людей окружают нас на протяжении всей жизни, они выставляют границы. Но на самом деле только вам решать, соблюдать их или нет.

Фото: кадр из мультфильма «Рататуй»

Зачастую, выходя за привычные рамки, человек приобретает нечто большее, становится сильнее и достигает большего.

«Храбрая сердцем»

Некоторые говорят, что судьба от нас не зависит, что мы над ней не властны, но я знаю точно: наша судьба живёт внутри нас. И нужна только храбрость, чтобы её разглядеть.

Принцесса Мерида

Ваше будущее всегда зависит от вас и ваших действий. Никто другой не имеет столько влияния на вашу жизнь, сколько имеете вы. Вы создаёте себя и свою судьбу.

«Принцесса и лягушка»

Нельзя просить у звезды исполнить желание и при этом ничего не предпринимать.

Тиана

Мечтать очень важно, всегда представляйте желаемое и идите к нему. Однако бездействие не приблизит вас к цели.

Фото: кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка»

Нужно двигаться постоянно – поставьте себе большую цель, а потом пропишите мелкие задачи, которые приближают вас к главной цели. Выполняйте каждый день хотя бы маленькую задачу.

«Покахонтас»

Иногда правильный путь не самый простой.

Бабушка Ива

Выбирать путь меньшего сопротивления, или тот, который приведёт к цели – ваш выбор. Но лёгкий путь далеко не всегда приводит к желаемому результату.

«Красавица и чудовище»

У вас нет времени, чтобы быть робким. Вы должны быть смелым и отважным.

Люмьер

Фото: кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Время – ценный ресурс, поэтому не нужно тратить его на пустые сомнения. Необходимо всегда прикладывать максимум усилий. Ведь упущенное время, как и упущенные возможности, вернуть невозможно.