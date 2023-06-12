Дженнифер Энистон вспомнила, как истязала себя тренировками и как нашла нужную нагрузку

Актриса всегда была настоящим фанатом фитнеса и придерживалась главного девиза в тренировках: «Нет боли — нет достижений». Поэтому она точно знает, как добиться спортивных успехов.

Актриса всегда много тренировалась. Ещё в школе она посещала уроки танцев. И после этого Дженнифер никогда не делала паузу в занятиях спортом. Поэтому она всегда была в отличной форме: не просто стройной, а по-настоящему подтянутой. Но в прошлом году у актрисы случилась травма спины, и ей потребовались занятия для восстановления. Она обратила внимание на функциональные тренировки с Pvolve, это специальная программа, основа которой упражнения на сопротивление с минимальными отягощениями. По словам Энистон, она была очень удивлена, когда не смогла с ней справиться.

Теперь актриса практически полностью переключилась на такие тренировки. Они помогают не только поддерживать силу мышц, но и развивать координацию и выносливость. Кроме того, она всё так же много и активно гуляет. У Дженнифер несколько собак, поэтому она часто проводит время на свежем воздухе.

Что касается питания, её правила не изменились с юности. Она рассчитывает рацион по системе 80/20, где большая часть — полезные продукты. Но оставшаяся часть — это всегда пицца, картофель фри и мексиканская еда.