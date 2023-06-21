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Россияне назвали возраст, после которого, по их мнению, начинается старость

Россияне назвали возраст, после которого, по их мнению, начинается старость
Пожилая пара на прогулке
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Социологи ВЦИОМ провели опрос про старость. Исследователей интересовало мнение россиян о возрасте, ожидаемое ими время смерти и отношение к пожилым. Результаты опроса показали, что граждане нашей страны планируют жить долго.

Среднее ожидаемое время жизни — 79 лет. По мнению опрошенных, если бы не плохие условия, они бы могли прожить ещё больше, около 85 лет. Важно отметить, что это исключительно мнение участников исследования, никак не связанное с медицинскими показателями.

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Начало старости, по результатам опроса, совпадает с наступлением 63 лет. После этого возраста большинство россиян будут считать себя пожилыми. Эта граница почти совпадает с периодом выхода на пенсию. Видимо, после ухода с работы, в представлении опрошенных, начинается настоящая старость.

Основными проблемами пожилых россиянам кажутся бедность, ухудшение здоровья и сложности в освоении цифровых технологий. Последний пункт значительно прибавил популярности в последние годы. По мнению исследователей, это результат пандемии. Многие процессы цифровизировались, и пожилым людям пришлось их осваивать для комфортной жизни.

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