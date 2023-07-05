Как выглядит первая модель кожаных кроссовок для тенниса: теперь её можно купить в России

Начало эпохи полностью кожаной обуви было положено в 1966 году, когда её впервые надели участники Уимблдонского турнира. Это стало революцией в истории спортивной экипировки. Ранее большинство игроков носили кеды с парусиновым верхом и резиновой подошвой.

Теперь культовая модель возвращается в Россию. Подразделение ORBICO GROUP представляет на рынке CLASSIC GT от американского бренда K-Swiss. Кроссовки уже доступны в магазинах формата NCF, на сайтах Nonconform и Lamoda.

K-Swiss K-Swiss

Создатели CLASSIC сами увлекались спортом. Братья-основатели K-Swiss — Артур и Эрн Бруннеры — были лыжниками со стажем. Их любовь к зимним заездам и знание специфики работы ног на высоких скоростях определили дизайн обуви: первая модель кроссовок под названием CLASSIC была вдохновлена горными ботинками.

Бруннеры обеспечили плотную посадку по стопе и надёжную боковую поддержку голеностопа, необходимую для безопасности при интенсивной нагрузке. При этом обувь была достаточно мягкой, чтобы теннисисты чувствовали свободу движений.

Современная модель практически сохранила знаковый дизайн. Кроссовки CLASSIC GT 2023 года объединяют в себе элегантный классический стиль, выверенный крой и премиальное качество материалов. Обновлённый силуэт с нотками ретростиля отсылает к «звёздному» прошлому кроссовок.

Гладкость линий верха, ровная подошва, узор тщательно простроченных швов и шнуровки создают геометрию, которая притягивает взгляд. Износостойкая и немаркая подошва, созданная по запатентованной технологии AÖSTA, обеспечивает амортизацию при ударных нагрузках. Верх модели выполнен полностью из высококачественной натуральной кожи.