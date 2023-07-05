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Как сейчас выглядит первая модель кожаных кроссовок для тенниса: теперь её можно купить в России

Как выглядит первая модель кожаных кроссовок для тенниса: теперь её можно купить в России
Как выглядит первая модель кожаных кроссовок
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Начало эпохи полностью кожаной обуви было положено в 1966 году, когда её впервые надели участники Уимблдонского турнира. Это стало революцией в истории спортивной экипировки. Ранее большинство игроков носили кеды с парусиновым верхом и резиновой подошвой.

Теперь культовая модель возвращается в Россию. Подразделение ORBICO GROUP представляет на рынке CLASSIC GT от американского бренда K-Swiss. Кроссовки уже доступны в магазинах формата NCF, на сайтах Nonconform и Lamoda.

K-Swiss
K-Swiss
K-Swiss
K-Swiss

Создатели CLASSIC сами увлекались спортом. Братья-основатели K-Swiss — Артур и Эрн Бруннеры — были лыжниками со стажем. Их любовь к зимним заездам и знание специфики работы ног на высоких скоростях определили дизайн обуви: первая модель кроссовок под названием CLASSIC была вдохновлена горными ботинками.

Бруннеры обеспечили плотную посадку по стопе и надёжную боковую поддержку голеностопа, необходимую для безопасности при интенсивной нагрузке. При этом обувь была достаточно мягкой, чтобы теннисисты чувствовали свободу движений.

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Современная модель практически сохранила знаковый дизайн. Кроссовки CLASSIC GT 2023 года объединяют в себе элегантный классический стиль, выверенный крой и премиальное качество материалов. Обновлённый силуэт с нотками ретростиля отсылает к «звёздному» прошлому кроссовок.

Гладкость линий верха, ровная подошва, узор тщательно простроченных швов и шнуровки создают геометрию, которая притягивает взгляд. Износостойкая и немаркая подошва, созданная по запатентованной технологии AÖSTA, обеспечивает амортизацию при ударных нагрузках. Верх модели выполнен полностью из высококачественной натуральной кожи.

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