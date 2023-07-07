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Мозг человека может уменьшиться на 10% из-за потепления климата, считают учёные

Мозг человека может уменьшиться на 10% из-за потепления климата, считают учёные
Потепление климата приводит к уменьшению мозга
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Джефф Морган Стибел, учёный из Калифорнийского музея естественной истории, занимается исследованием человеческого мозга. Учёный уверен: этот орган сокращается при потеплении климата.

В ходе исследования было проанализировано 298 испытуемых. Учёного интересовало строение мозга в периоды разных погодных условий. В расчёт принимались все факторы: данные о температуре, влажности и глобальных осадках.

Кроме того, мозг исследовался в совокупности с данными о размере тела, географическом регионе проживания человека и поле. В результате Джефф пришел к выводу, что по мере повышения температуры размер одного из главных органов человека уменьшался на 10, 7%.

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По словам автора исследования, пока рано говорить о прямой зависимости между температурой и размером мозга. Возможно, фактор климата влияет опосредованно, поэтому первоначальная причина ещё не открыта. Джефф продолжает активные исследования этой области.

Впереди человечество ждёт новое глобальное потепление, поэтому для учёного критически важно найти настоящую причину данного феномена.

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