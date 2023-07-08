Новое исследование: жизнь рядом с парками и лесами сделает вас моложе на 2,5 года

Исследователи Северо-Западного университета США выяснили, что расположение недвижимости рядом с лесом продлит ваш век. Учёные подсчитали, что в среднем это увеличивает жизнь на 2,5 года.

Исследование проходило в течение 20 лет. В нём приняло участие 934 человека. Помимо изучения общего состояния организма, учёные также проанализировали ДНК исследуемых. В результате, данные тех, кто жил на расстоянии менее 5 километров от парка или леса, выглядели младше своих соотечественников.

Получается, что территории с зелеными насаждениями дарят около 2.5 дополнительных лет, тем чей дом находится рядом.

Причиной омоложения учёные считают экологию, которая влияет на ДНК и общее состояние здоровья. Те, кто живет в районе, далеком от зелёного насаждения, по результатам исследования, более подвержены серьезным заболеваниям.

Парк или лес рядом не только позволят прожить дольше, но и сделают вас здоровее. Теперь можно смело сказать, что покупка недвижимости в хорошем районе, это настоящая инвестиция в долголетие и хорошее самочувствие.