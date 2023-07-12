Вне гендера: взгляните на новую коллекцию Prada для женской сборной по футболу из Китая

Женский футбол становится всё популярнее. Для болельщиков наблюдать за соревнованием девушек не менее захватывающе, чем за матчем между мужчинами. Поэтому теперь на этот спорт обратили внимания мировые fashion бренды. Prada объявил о сотрудничестве со сборной Китая. О совместной работе команды и бренда сообщает WWD.

Дизайнеры сошьют экипировку и парадную форму для девушек. По словам представителя компании, бренду хочется поддержать талантливых, молодых игроков и исследовать мир спорта.

Prada планирует модернизировать форму для команды и делегации, чтобы и вне поля девушки выглядели свежо и современно. Комплект от бренда состоит из чёрного блейзера, брюк в тон, рубашки на пуговицах и мокасинов. Судя по первым фото, девушки довольны такой коллаборацией.

Сборная команда Китая по женскому футболу Фото: wwd.com

Сборная Китая по женскому футболу уже получила негласное название «Стальные розы». После прошлогодней победы на Кубке Азии ни у кого не осталось сомнений в конкурентоспособности девушек.

В этом году на чемпионат мира и на Азиатские игры спортсменки едут уже в статусе сильной команды. Новая форма должна придать девушкам уверенности. Такая экипировка отлично подходит для пресс-конференции в качестве победителей.