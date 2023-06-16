Команды-сенсации сезона в европейском футболе. Кто из них удивил больше других?

На прошлой неделе завершился очередной сезон в европейском футболе. Конечно, это не касается чемпионатов, которые проходят по системе «весна-осень». Мы отобрали 10 клубов, которые отличились в минувшем сезоне со знаком «плюс».

Итоговые места в рейтинге зависят от ваших голосов. Опускать или поднимать клубы можно при помощи стрелок ↑ и ↓.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.