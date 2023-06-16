Команды-сенсации сезона в европейском футболе. Кто из них удивил больше других?

На прошлой неделе завершился очередной сезон в европейском футболе. Конечно, это не касается чемпионатов, которые проходят по системе «весна-осень». Мы отобрали 10 клубов, которые отличились в минувшем сезоне со знаком «плюс».
Итоговые места в рейтинге зависят от ваших голосов. Опускать или поднимать клубы можно при помощи стрелок ↑ и ↓.
«Ланс» — второе место в Лиге 1
Этот клуб очень стабильно провёл нынешний сезон в Лиге 1. По ходу чемпионата он только один раз выпал из топ-4 (после 2-го тура), а в итоге набрал 84 очка (больше только у «ПСЖ»). Таких результатов у «Ланса» не было с 2002 года — тогда команда заняла второе место вслед за «Лионом». Таким образом, тренер Франк Эз вернул клуб в Лигу чемпионов спустя 21 год.
Из игроков нынешнего состава «Ланса» выделяется Луа Опенда. Этот нападающий забил 21 мяч (только один — с пенальти) и занял четвёртое место в списке лучших снайперов сезона в Лиге 1. «Ланс» вернулся в высший дивизион в 2020 году и в течение двух предыдущих сезонов занимал седьмую строчку в таблице. В этом чемпионате клуб одержал 25 побед, за два предыдущих — 32 в сумме.
«Унион» — четвёртое место в Бундеслиге
Столичный клуб вернулся в Бундеслигу в 2019 году и с тех пор отыграл в высшем дивизионе четыре сезона. Результаты команды Урса Фишера постоянно шли по нарастающей: 11-е место (2020), седьмое (2021), пятое (2022), четвёртое (2023). Во втором круге нынешнего сезона «Унион» долго шёл в топ-3, однако на финишном отрезке пропустил вперёд «РБ Лейпциг». Несмотря на это, берлинская команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
«Унион» прекрасно играл на домашнем стадионе (11 побед, 6 ничьих). Он набрал 39 очков — третий результат в Бундеслиге. Лучше столичной команды выступили только «Боруссия» Д (44 очка) и «РБ Лейпциг» (41), а у «Баварии» 38 очков. Лучшим бомбардиром «Униона» стал нидерландский форвард Шеральдо Бекер (11 голов). За предыдущие три сезона он суммарно забил семь мячей.
«Брайтон» — шестое место в АПЛ
«Брайтон» впервые в истории сыграет в еврокубках. В сентябре Грэм Поттер покинул пост главного тренера (ушёл в «Челси»), и его сменил Роберто Де Дзерби. Поттер не доработал в новом клубе даже до конца сезона, а «Брайтон» под руководством итальянца взлетел в топ-6. Год назад команда заняла девятое место, а до этого на протяжении четырёх сезонов не поднималась выше 15-й строчки в таблице.
При Де Дзерби «Брайтон» набирает 1,64 очка в среднем за матч АПЛ — лучший результат в клубной истории. Помимо этого, команда забила 72 мяча (такого не было с сезона-2016/2017, когда она играла в Чемпионшипе). А ещё «Брайтон» установил клубный рекорд по победам (18) и набранным очкам (62) в АПЛ. Естественно, сохранить всех лидеров команды-сенсации не получится. К примеру, Алексис Мак Аллистер уже сменил «Брайтон» на «Ливерпуль».
«Антверпен» — чемпион Бельгии
За тур до окончания чемпионата на золото претендовали сразу три клуба. По ходу заключительного тура лидер менялся несколько раз в зависимости от результатов параллельных матчей. Развязка вышла крышесносной. Тоби Алдервейрелд вонзил мяч в сетку дальним ударом в добавленное время, благодаря чему титул достался «Антверпену». Этот клуб стал чемпионом Бельгии в пятый раз, но до этого не побеждал в турнире с 1957 года.
Этот сезон «Антверпена» войдёт в историю, ведь клуб не только победил в чемпионате, но и выиграл Кубок Бельгии. Марк ван Боммел сколотил отличную команду, которую теперь ждёт участие в Лиге чемпионов. Лучшим бомбардиром «Антверпена» стал нападающий Винсент Янссен. Экс-футболист «Тоттенхэма» наколотил 21 гол во всех турнирах.
«Арис» — чемпион Кипра
До сезона-2022/2023 у «Ариса» не было ни одного трофея. Год назад команда заняла четвёртое место и получила путёвку в Лигу конференций. А теперь добилась невероятного результата — завоевала чемпионский титул. На финише сезона команда белорусского тренера Алексея Шпилевского опередила АПОЭЛ на три очка.
Отлично себя проявил нападающий Александр Кокорин, которого арендовали у «Фиорентины». На Кипре россиянин получил достаточно игровой практики и стал лучшим бомбардиром «Ариса» (13 голов). Правда, непонятно, сыграет ли Кокорин в новом сезоне в Лиге чемпионов. Летом он вернётся в «Фиорентину», которая и решит дальнейшую судьбу футболиста.
«Реал Сосьедад» — четвёртое место в Примере
Клуб из Сан-Себастьяна сполна воспользовался кризисом «Севильи» в первой половине сезона. Благодаря стабильным результатам «Реал Сосьедад» попал в топ-4 и сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов. Такого с командой не было с сезона-2012/2013, когда она также оказалась на четвёртой строчке. С 14-го по 23-й тур клуб из Сан-Себастьяна и вовсе входил в топ-3, однако потом всё-таки выпал из первой тройки.
Кстати, «Реал Сосьедад» набрал 33 очка в гостевых матчах. Это достаточно приличный результат. К примеру, «Реал» набрал только на одно очко больше, «Атлетико» — на два, «Барса» — на семь. А вот по результатам в домашних играх (38 очков) клуб из Сан-Себастьяна занял пятое место (пропустил вперёд и «Вильярреал»). Кроме того, «Реал Сосьедад» неплохо смотрелся в матчах с грандами: набрал четыре очка с «Барселоной», три — с «Реалом».
«Астон Вилла» — седьмое место в АПЛ
Унаи Эмери — главный конструктор успеха «Астон Виллы». После неудачного старта боссы клуба уволили Стивена Джеррарда, а через несколько дней пригласили испанца. Эмери принял команду, которая болталась около зоны вылета, и добился с ней впечатляющих результатов. 15 побед в 25 матчах АПЛ (1,96 очка в среднем за игру), взлёт на седьмое место в таблице. Так хорошо клуб из Бирмингема не выступал с сезона-2009/2010, когда завершил сезон на шестой строчке.
Наибольший вклад в нынешний успех «Виллы» внёс нападающий Олли Уоткинс, который наколотил 15 голов в АПЛ. К этому он добавил шесть ассистов и занял первое место среди всех игроков клуба по системе «гол+пас». «Астон Вилла» уже оформила первый серьёзный трансфер в летнее окно. Юри Тилеманс покинул вылетевший «Лестер» (истёк срок контракта) и присоединился к команде Эмери.
«Арока» — пятое место в чемпионате Португалии
Семь лет назад «Арока» добилась впечатляющего результата — заняла пятое место и попала в еврокубки. В следующем сезоне (2016/2017) последовал оглушительный провал. Команда расположилась на 17-й строчке в таблице и вылетела из элитного дивизиона. Очищение второй лигой растянулось на три года и, видимо, пошло клубу на пользу.
Два года назад португальская команда вернулась в высший дивизион, а потом с огромным трудом сохранила место в элите (15-е место). Нынешний сезон сложился для «Ароки» отлично. Она повторила результат семилетней давности и снова получила место в еврокубках. На этот раз «Арока» сыграет в Лиге конференций.
«Осасуна» — седьмое место в Примере
Скромный клуб из Памплоны стал одним из открытий сезона в Испании. Во-первых, «Осасуне» не хватило всего одного шага для трофея — проиграла в финале Кубка Испании «Реалу» (1:2). Во-вторых, команда Хагобы Аррасате в жёсткой борьбе добралась до седьмой строчки (она даёт право сыграть в Лиге конференций). В этой части таблицы была высочайшая плотность, и 12-я команда лиги отстала от «Осасуны» всего лишь на четыре очка.
Так круто клуб из Памплоны не выступал с 2012 года, когда занял седьмое место. Любопытно, что тогда командой руководил Хосе Луис Мендилибар. В нынешнем сезоне этот тренер принял кризисную «Севилью» и привёл её к победе в Лиге Европы. Кстати, «Осасуна» забила всего лишь 37 мячей в чемпионате (меньше гола за игру), а у её лучших снайперов — Анте Будимира и Чими Авилы — по восемь голов.
«Ракув» — чемпион Польши
В сезоне-2018/2019 «Ракув» выиграл второй по силе дивизион польского футбола и заслужил повышение в классе. Это произошло впервые за 21 год. После этого команда оказалась на 10-й строчке в элитном дивизионе, а затем в течение двух сезонов подряд занимала второе место. «Ракув» завоевал четыре трофея (две победы в Кубке и две — в Суперкубке Польши), но до мая 2023-го никак не мог победить в чемпионате.
«Ракув» провёл отличный сезон. Он опередил ближайшего преследователя в таблице на девять очков. Команда одержала больше всех побед в лиге (23), забила больше всех мячей (63) и пропустила меньше всех (24). Опытные «Лех» и «Легия» остались позади — они довольствуются местами в Лиге конференций. А «Ракув» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
- 16 июня 2023
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