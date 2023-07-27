Ключ к долголетию: эти 8 привычек способны продлить вам жизнь на 24 года
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Научное исследование, представленное на ежегодной конференции Nutrition 2023 Американского общества питания, представило интересные результаты. Учёные изучили образ жизни почти 720 тыс. человек в возрасте от 40 до 99 лет. На основе этого они выделили привычки, способные увеличить продолжительность жизни почти на четверть века.
- Физическая активность способна снизить риск смерти на 46%. Люди, которые жили дольше, занимались спортом 7,5 часа в неделю.
- Отсутствие зависимости от опиоидов.
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- Полный отказ от курения вне зависимости от возраста существенно понижает опасность для здоровья.
- Умение справляться со стрессом снижает риск преждевременной смерти на 22%.
- Рацион, богатый растительными продуктами, особенно цельными зёрнами и листовыми овощами.
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- Умеренное употребление алкоголя, сознательное контролирование потребления. Однако учёные отмечают, что любая доза спиртного потенциально опасна.
- Полноценный сон от семи до девяти часов в сутки снижает смертность на 18%.
- Позитивные социальные контакты, особенно важные для пожилых людей, продлевают жизнь на 5%.
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