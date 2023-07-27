Ключ к долголетию: эти 8 привычек способны продлить вам жизнь на 24 года

Научное исследование, представленное на ежегодной конференции Nutrition 2023 Американского общества питания, представило интересные результаты. Учёные изучили образ жизни почти 720 тыс. человек в возрасте от 40 до 99 лет. На основе этого они выделили привычки, способные увеличить продолжительность жизни почти на четверть века.

Физическая активность способна снизить риск смерти на 46%. Люди, которые жили дольше, занимались спортом 7,5 часа в неделю.

Отсутствие зависимости от опиоидов.

Полный отказ от курения вне зависимости от возраста существенно понижает опасность для здоровья.

Умение справляться со стрессом снижает риск преждевременной смерти на 22%.

Рацион, богатый растительными продуктами, особенно цельными зёрнами и листовыми овощами.

Умеренное употребление алкоголя, сознательное контролирование потребления. Однако учёные отмечают, что любая доза спиртного потенциально опасна.

Полноценный сон от семи до девяти часов в сутки снижает смертность на 18%.

Позитивные социальные контакты, особенно важные для пожилых людей, продлевают жизнь на 5%.