На свадьбу и на спортплощадку: Снуп Догг и Skechers выпустили совместную коллекцию обуви

Известный американский рэпер Снуп Догг обрадовал поклонников новостью о совместном сотрудничестве с брендом Skechers. Это многолетнее партнёрство обещает принести уникальное сочетание комфорта и стиля.
Капсульная коллекция Skechers x Snoop Dogg соединяет инновационное удобство, характерное для обувного бренда, с необычной интерпретацией рэпера.
В линейку вошли Snoop One Double G — кеды с интересным дизайном на пятке и кожаной отделке.
Skechers Slip-ins: Snoop One — Double G Leather
Фото: skechers.com
Skechers Slip-ins Snoop Dogg: One — OG Leather
Фото: skechers.com
Коллекция также включает Skechers Stamina — Snoop 91 – это ретростильные кроссовки с верхом из замши и сетки, украшенные многоцветной отделкой из различных материалов.
Snoop Dogg: Stamina — Snoop 91'
Фото: skechers.com
Отличная команда Skechers взяла мои идеи и мой вкус. Мы создали эту коллекцию для всех слоёв общества. Вы будете чувствовать себя комфортно, куда бы вы ни пошли. Носите их с костюмом на свадьбе или на площадке с шортами. Вы будете везде выглядеть великолепно, потому что они подходят всем.
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