Найти «вторую половинку»: в Санкт-Петербурге прошёл полумарафон «Северная столица»

6 августа в Санкт-Петербурге в шестой раз прошёл СПБ полумарафон «Северная столица». Бегунов ждали свидание с любимым городом, красивый маршрут по историческому центру, две дистанции на выбор: 10 км или 21,1 км – а также впервые в истории полумарафона – эстафета для всех желающих. Всего на старт вышли более 9000 участников.
полумарафон «Северная столица»
Фото: Пресс-служба
Маршрут обеих дистанций и командной эстафеты традиционно прошёл по центральным улицам и набережным города. Для зрителей на дистанции забега были организованы специальные точки поддержки: музыкальные и партнёрские зоны, точки беговых клубов.
В этом году на старт забега вышел сильный состав профессиональных легкоатлетов, среди которых Дмитрий Неделин, Алексей Реунков, Николай Чавкин, Марина Ковалёва, Луиза Дмитриева и Дина Александрова.
Результаты забега на 21,1 км: среди мужчин, первое место – Дмитрий Неделин с результатом 01:04.08; среди женщин – Луиза Дмитриева, 01:12.58. Результаты забега на 10 км: среди мужчин, первое место – Артур Бурцев с результатом 0:30.10; среди женщин – Мария Коробицкая, 0:32.57. В эстафете первое место у команды Team Engirunners. Результат победителей — 01:13.59.
Победителей и призёров наградили кубками – в этом году они были выполнены в виде знаменитых разводных мостов и петербургских лестниц. Абсолютно всех участников, пробежавших дистанцию в установленный лимит времени, на финише ждали медали.
полумарафон «Северная столица»
Фото: Пресс-служба
Присоединились к забегу не только взрослые спортсмены, но и юные любители спорта. Для них 5 августа прошёл Детский забег: атлеты младше 9 лет попробовали свои силы на дистанции 400 метров, а участники от 10 до 13 лет – на дистанции 800 метров.
Следующий старт от Бегового сообщества – полумарафон «Лужники» – пройдёт в Москве 20 августа.
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