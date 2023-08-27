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Полумарафон под живой вокал Тейлор Свифт: мужчина поставил личный рекорд во время концерта

Полумарафон под живой вокал Тейлор Свифт: мужчина поставил личный рекорд во время концерта
Тейлор Свифт
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Тренд из Tik-Tok, в котором мужчины рассказывают, как музыка певицы помогает им выдержать тренировки, оказался не выдумкой из социальных сетей. Брайан Энтони Эрнандес — журналист, подтверждает: песни Тейлор мотивируют его двигаться. 8 августа на концерте певицы в Лос-Анджелесе он пробежал полумарафон до стадиона, где выступала его любимица. Живой вокал Свифт помогал ему в пути.

В феврале молодой человек начал подготовку к полумарафону. Все время тренировок в его наушниках были песни любимой певицы. Брайан признаётся, когда он слышит её музыку, то чувствует, что пора подвигаться. Во время концерта молодой человек пробежал дистанцию в 21 километр за рекордные для себя 105 минут.

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Спортсмен рассказал, что он очень благодарен Тейлор. Три года назад он был больше на 15 килограммов. Именно песни Свифт мотивировали его не сдаваться и продолжать заниматься спортом:

Когда я слышу её песни, моё тело знает, что пришло время идти: либо настраивая меня на предстоящие мили, либо настраивая на ритм в середине бега. Как будто её рука лежит у меня на спине, подталкивая меня вперёд с каждым шагом, который я делаю, а она звучит у меня в ушах.
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