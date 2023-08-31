Клаудия Шиффер показала нестареющую фигуру в бикини в день 53-летия

Супермодель 90-х отпраздновала день рождение в Греции. Звезда поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями торжества. По снимкам сложно поверить, что Клаудии исполнилось 53 года. Модель сохранила идеальную фигуру, которая не изменилась со старта её карьеры.

Клаудия Шиффер Фото: @claudiaschiffer

Клаудия Шиффер Фото: @claudiaschiffer

На фотографиях из отпуска Клаудия опровергает все представления о возрасте, блистая в бикини. При этом модель уверяет, что склонна к полноте и быстро набирает вес. Поэтому для поддержания фигуры ей необходима жёсткая дисциплина.

Сейчас модель тренируется не менее усердно, чем в период активной модельной карьеры. Она очень любит длительные прогулки, поэтому регулярно много двигается. Также Клаудия почти каждый день занимается пилатесом или йогой с личным инструктором. Кроме того, она поддерживает диету с ограничением калоража. Ежедневно её рацион рассчитан не более чем на 1200 калорий. Сладкое, мучное, жареное и фаст-фуд под запретом.

Клаудия Шиффер Фото: @claudiaschiffer