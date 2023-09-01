Акула напала на сёрфера у побережья Австралии: мужчина смог выжить, но лишился ноги

Тоби Бегг занимался сёрфингом на пляже Лайтхаус в Порт-Маккуори. Когда он находился на расстоянии 150 м от берега, на него напала акула. Животное длиной около 4,2 метра пыталось утащить мужчину на глубину, чтобы расправиться с ним. Тоби сопротивлялся акуле и смог выбраться. Но получил травмы, из-за которых лишился ноги.

После нападения друзья, которые катались на сёрфе рядом, вытащили Тоби из воды. Его нога от голени до бедра была покрыта ранами. Тоби около 30 секунд боролся с акулой, а потом стал двигаться в направлении берега. На побережье оказался врач, который оказал мужчине первую помощь. Если бы тогда ему не остановили кровотечение, Тоби мог скончаться.

Представители местных спасательных служб предполагают, что это была большая белая акула. Но для точного установления вида животного на побережье ведут наблюдение беспилотники. Пока пляж закрыт для сёрферов и купальщиков. Учитывая, на каком расстоянии от берега произошло нападение, опасность есть даже для простых любителей поплавать рядом с сушей.

Тоби повезло, что медики были рядом и смогли вовремя оказать ему помощь. Сам мужчина практически спас себя, сопротивляясь нападению. Личные усилия и помощь врачей спасли ему жизнь.