Впал в кому: в Москве студент попал в реанимацию после катания на американских горках

В Москве студент колледжа попал в реанимацию после катания на американских горках в парке «Остров мечты». Молодой человек впал в кому, передаёт телеграм-канал Shot.

Известно, что 18-летний парень вместе с друзьями катался на одной из самых страшных горок под названием «Полёт в тоннеле». Поезд на этом аттракционе двигается по тёмному тоннелю и развивает скорость до 80 километров в час, на горке есть мёртвые петли и подъёмы на высоту 24 метра.

Читайте также: В Сочи туристка упала со скалы под весом рюкзака и погибла

Известно, что в тоннеле молодой человек проглотил язык. Сотрудники парка вызвали бригаду медиков и попытались реанимировать посетителя. Прибывшие на место врачи диагностировали у него отёк мозга и клиническую смерть.

Сейчас парень находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Состояние пациента оценивается как тяжёлое.

В причинах случившегося разбираются специалисты.