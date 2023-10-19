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Врачи обнаружили у 80-летней женщины иголку в мозге, с которой она прожила всю жизнь

Жительница Сахалинской области всю жизнь прожила с иголкой в мозге. О необычном случае рассказали в Минздраве региона.

Трёхсантиметровую иголку в мозге 80-летней пациентки обнаружили рентгенологи во время проведения компьютерной томографии.

Оказалось, что пенсионерка живёт с инородным телом с рождения: таким способом родители пытались умертвить малышку в тяжёлое военное время. Такие случаи в голодные годы были не редкостью.

В случае с жительницей Сахалинской области иголка проникла в левую теменную долю, но не привела к смерти. Удивителен и тот факт, что женщину никогда не мучили головные боли.

Врачи приняли решение не извлекать иголку из мозга пенсионерки, поскольку это может ухудшить её состояние. Здоровью женщины ничего не угрожает.