Новой первой леди Эквадора стала 25-летняя блогерша — эксперт по питанию. Фото

Первой леди Эквадора стала популярная блогерша Лавиния Вальбонези. Её 35-летний муж Даниэль Нобоа 15 октября 2023 года выиграл президентские выборы.

Лавинии Вальбонези 25 лет, она посвятила себя созданию контента в социальных сетях. Девушка является специалистом по питанию, имеет сертификат личного тренера. Сейчас она также публикует посты, касающиеся материнства и политики.

Лавиния Вальбонези познакомилась со своим будущим мужем, когда тот был женат. Даниэль Нобоа обратился за консультацией к девушке в попытках похудеть в 2019 году.

По данным CNN, пара поженилась 28 августа 2021 года. У президента Эквадора и первой леди есть сын Альваро, и сейчас они ждут второго ребёнка. Кроме того, у Нобоа есть дочь Луиза от предыдущего брака.