На центральную Россию обрушатся мощные снегопады

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Центральную Россию ждут мощные снегопады. Об этом сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Уже сегодня, 24 октября, прогнозируется резкое похолодание. Днём будет 0...+5 градусов, вечером ожидаются первые заморозки.

Осадки ливневого характера начнут переходить в смешенное агрегатное состояние. Я думаю, что это уже может происходить в ближайшую ночь, под утро. В утренние часы к дождю станут примешиваться заряды мокрого снега.

В среду и четверг обойдётся без осадков, добавляет эксперт. В пятницу во второй половине дня начнутся снегопады, которые к субботе будут усиливаться. Появится снежный покров до 7–10 сантиметров в Москве и до 10–15 сантиметров в примыкающих к столице регионах.

Думаю, что это не метеозима, это всего лишь первый серьёзный звонок. Зима не нагрянет к нам раньше положенного (почти на две недели). Обычно она наступает около 10 ноября.

По предварительным прогнозам, уже на следующей неделе в Москве ожидается потепление до +7...+12 градусов.