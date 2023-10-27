Собака спасла жизнь 17-летнего подростка, у которого случился инсульт

Годовалый бордер-колли по имени Аксель спас жизнь 17-летнему подростку в Техасе. У юноши случился инсульт.

Инцидент произошёл 26 августа. По данным Daily Mail, в пять часов утра собака разбудила родителей мальчика и отвела в спальню их сына Габриэля. Парень невнятно произносил слова. Родители забеспокоились и отвезли его в больницу.

Оказалось, что у Габриэля произошёл инсульт. Его срочно доставили в отделение неотложной помощи до того, как произошло серьёзное повреждение головного мозга. Сейчас подросток проходит курс физиотерапии и логопедии.

Врачи установили, что инсульт был вызван разрывом артерии, доставляющей кровь в мозг. Сабих Эффенди – нейрохирург, лечивший Габриэля – сказал, что мальчик, вероятно, никогда не выздоровел бы, если бы Аксель вовремя не разбудил семью.