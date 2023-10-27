Алёна Шишкова показала фигуру после лечения от анорексии и липосакции

После лечения от анорексии Алёна Шишкова довольна своим телом и активно хвастается результатами всех процедур в социальных сетях. Недавно она показала, как выглядит после липосакции. Шишкова опубликовала снимок, на котором предстала в открытом наряде. Подписчики девушки отметили, что выглядит Алёна превосходно.

Фото: из личного архива Алёны Шишковой

Модель всегда была стройной, как тростинка. В это сложно поверить, но такая фигура стоила девушке очень дорого. Алёна долгое время страдала от анорексии, которая в буквальном смысле заставила её предпринимать отчаянные шаги, чтобы сохранить фигуру. В определённый момент при росте 176 сантиметров вес модели составлял всего 45 килограммов. Тогда девушка поняла, что ей нужна помощь.

Для восстановления Алёна обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. За время лечения она поправилась на 15 килограммов и стала чувствовать себя лучше. Вместе с этим модель призналась, что настолько помешалась на своей фигуре, что даже сделала липосакцию.