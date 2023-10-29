Лиза Моряк рассказала, как смогла похудеть на 14 кг за 4 месяца после родов

В феврале 2023 года Лиза Моряк стала мамой. Девушка родила дочь от режиссера Сарика Андреасяна. Актриса дала большое интервью изданию «Peopletalk», в котором рассказала, с какими трудностями столкнулась в процессе восстановления фигуры после беременности.

Лиза призналась, что за 9 месяцев набрала около 20 килограммов. Основываясь на своем опыте, девушка призвала всех новоиспечённых мам не гнаться за идеальной фигурой в первые месяцы жизни малыша – организму необходимо восстановиться.

По словам звезды, активно заниматься работой над телом она начала лишь спустя полгода после родов. Под контролем врача она села на белковую диету. Лиза отметила, что по сей день она худеет исключительно под присмотром специалиста. Благодаря диете, за четыре месяца ей удалось сбросить 14 килограммов.

Суть белковой диеты в том, что каждую неделю куратор задает некую планку. Например: «На этой неделе тебе нужно ежедневно есть по 1600 ккал и при этом потреблять 104 грамма белка».

Кроме того, Моряк добавила, что большую роль в её похудении играет массаж и постоянное движение. Лиза уверена, что только постоянная активность вкупе с правильным питанием может дать полноценный результат.