Mriya Resort & SPA запускает всероссийский открытый конкурс дизайн-проектов

Mriya Resort & SPA запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей.
Конкурс дизайн-проектов – инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.
Приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей, который разделят между собой 1 и 2 место (1 место – 300 000 рублей, 2 место – 200 000 рублей).
По словам Самвела Саруханяна, генерального директора курорта Mriya Resort & SPA, по итогам кнкурса будет создан уникальный архитектурный арт-объект. Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.
Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора.