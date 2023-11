Mriya Resort & SPA запускает всероссийский открытый конкурс дизайн-проектов

Mriya Resort & SPA запускает конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации – функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей.

Конкурс дизайн-проектов – инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность пополнить портфолио, рассказать о себе широкой аудитории и получить признание экспертов отрасли.

Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта в виде маяка, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду.

Приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 14 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей, который разделят между собой 1 и 2 место (1 место – 300 000 рублей, 2 место – 200 000 рублей).

По словам Самвела Саруханяна, генерального директора курорта Mriya Resort & SPA, по итогам кнкурса будет создан уникальный архитектурный арт-объект. Торжественное открытие маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.

Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора.

28 октября в Афинах (Греция) состоялась церемония награждения World Luxury Hotel Awards. Курорт Сбера Mriya Resort & SPA признан лучшим курортом и лучшим SPA-курортом класса «Люкс» в России (Best Luxury Resort in Russia, Best Luxury SPA Resort in Russia), а также выиграл награду как лучший оздоровительный курорт класса «Люкс» в Северной Европе (Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe).