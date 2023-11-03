Аделина Сотникова впервые показала лицо подросшего сына на семейных кадрах

30 октября сыну олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой и теннисиста Дмитрия Попко исполнился год. Спортсменка разместила на своей странице в социальной сети трогательный ролик, посвящённый этому чудесному событию. Это первый раз, когда Аделина показала лицо малыша. На кадрах родители позируют с очаровательным карапузом в джинсовом комбинезоне.

Фото: из личного архива Аделины Сотниковой

«Как же быстро летит время… Казалось бы, только вот появился на свет, а уже пролетел весь год! Сынок, мы тебя безгранично любим! Будь самым счастливым», – написала Сотникова в подписи к публикации.

Известие о том, что легендарная фигуристка стала мамой, застала её поклонников врасплох. Спортсменка на протяжении долгого времени не афишировала отношения с Попко, а уж о беременности и вовсе предпочла особо не рассказывать.

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Девушка отметила, что появление ребёнка полностью перевернуло её взгляды на мир. Благодаря Адриану Аделина стала в разы более чуткой и внимательной. Дмитрий активно помогает возлюбленной заботиться о малыше, а в их отношениях царят гармония и понимание.