Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова впервые рассказала о своём ребёнке и его отце

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова впервые рассказала о своём первенце.

30 ноября 2022 года Сотникова сообщила, что месяц назад стала мамой. Фигуристка родила здорового сына, которого врачи оценили на 10 из 10 по шкале Апгар. Рост ребёнка при рождении был 50 см, вес – 3,1 кг.

«Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима. И как-то сложился такой паззл.

Как узнала о беременности? Купила тест, причем мы пошли с мамой, так как папы не было в стране. Сделала тест. Ждала-ждала-ждала, увидела… не две полоски, там был крестик – и все, у меня шок был. Плакала от радости.

Любимый в шоке был. К сожалению, не лично – любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, как ему сообщать, не знала, какая у него будет реакция.

Когда у нас был разговор по поводу детей, он думал, но не в настоящий момент. Когда я ему сказала в апреле, он спросил: это что, первоапрельская шутка? Я говорю: нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка. Была пауза, мы общались, но эту тему не заводили. Потом он стал спрашивать: может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, еще один сделаешь? Волнительно было, не ожидал он такого узнать.

Причем у него турнир идет, невовремя я ему сказала, что беременна. То есть все мысли уже не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна», – рассказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.