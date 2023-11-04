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Выбежавший на поле опоссум стал звездой матча по американскому футболу

Выбежавший на поле опоссум стал звездой матча по американскому футболу
Выбежавший на поле опоссум
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Оказывается, масштабные спортивные события любят не только люди. Например, опоссумы просто обожают американский футбол. Подтверждением тому стал инцидент, произошедший прямо во время матча между двумя техасскими университетами.

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Состязание между командами Texas Tech и Texas Christian было в самом разгаре, когда неожиданно для спортсменов и зрителей на поле выбежал опоссум. Проворный зверёк, который решил, что, видимо, звездой этого матча должен быть именно он, сделал круг почёта и умудрился переполошить всех сотрудников стадиона.

Фото: кадр из видео @BleacherReport

Остановить опоссума удалось не сразу. Спустя пару минут после того, как животное оказалось на поле, его поймали и унесли под бурные крики зрителей. Правда, зверь уж точно не был готов к тому, что его минута славы закончится так скоро.

Фото: кадр из видео @BleacherReport

Опоссум громко кричал и пытался ухватиться цепкими лапками за газон. Пушистый однозначно запомнился зрителям матча – видео с ним уже распространилось среди СМИ по всему миру.

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