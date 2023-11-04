Выбежавший на поле опоссум стал звездой матча по американскому футболу

Оказывается, масштабные спортивные события любят не только люди. Например, опоссумы просто обожают американский футбол. Подтверждением тому стал инцидент, произошедший прямо во время матча между двумя техасскими университетами.
Состязание между командами Texas Tech и Texas Christian было в самом разгаре, когда неожиданно для спортсменов и зрителей на поле выбежал опоссум. Проворный зверёк, который решил, что, видимо, звездой этого матча должен быть именно он, сделал круг почёта и умудрился переполошить всех сотрудников стадиона.
Фото: кадр из видео @BleacherReport
Остановить опоссума удалось не сразу. Спустя пару минут после того, как животное оказалось на поле, его поймали и унесли под бурные крики зрителей. Правда, зверь уж точно не был готов к тому, что его минута славы закончится так скоро.
Фото: кадр из видео @BleacherReport
Опоссум громко кричал и пытался ухватиться цепкими лапками за газон. Пушистый однозначно запомнился зрителям матча – видео с ним уже распространилось среди СМИ по всему миру.