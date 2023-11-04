«Две души»: страдающий деменцией Брюс Уиллис трогательно обратился к жене

68-летний Брюс Уиллис уже около двух лет страдает от тяжёлого заболевания. У звезды легендарного «Крепкого орешка» выявили лобно-височную деменцию. С каждым днём состояние Уиллиса ухудшается – известно, что актёр с трудом узнаёт даже близких, а выражать свои мысли ему уже не по силам.

И всё же Брюс старается не унывать. На своей странице в социальных сетях Уиллис делится моментами своей жизни, чем несказанно радует поклонников. На днях Крепкий орешек опубликовал трогательную фотографию со своей супругой Эммой и нежно к ней обратился:

Сливаясь в поцелуе, две души превращаются в божественное.

Фото: из личного архива Брюса Уиллиса

Для Эммы Хеминг болезнь Уиллиса стала особенно сложным испытанием. Страшно представить, что испытывает женщина, которая изо дня в день видит, как угасает её любимый. Рядом с Брюсом в эти тяжёлые минуты находятся все его близкие, включая бывшую супругу Деми Мур. К сожалению, прогнозы врачей относительно состояния актёра с каждым месяцем становятся менее утешительными.