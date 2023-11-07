Кейт Миддлтон и принц Уильям покатались на горных велосипедах в Шотландии

Любой совместный выход принца и принцессы Уэльских в свет приковывает к себе внимание поклонников королевской семьи. Появление Уильяма и Кейт на каком-нибудь мероприятии становится чуть ли не главным поводом для разговоров. В этот раз супруги порадовали публику, посетив благотворительный центр Outfit Moray, находящийся в Шотландии.

Организация, о которой идёт речь, широко известна тем, что всячески приобщает молодёжь к активному образу жизни. Там молодые люди могут попробовать себя в скалолазании, стрельбе из лука, горном байкинге и в других видах спорта. В этот раз Уильям и Кейт соревновались в езде на горных велосипедах с препятствиями.

Фото: Jane Barlow/Getty Images

Принц и принцесса известны своей любовью к активному образу жизни и спорту. Когда дело доходит до какой-нибудь спортивной игры, они не упускают возможности попробовать свои силы и продемонстрировать навыки.

Принцесса, как это обычно и бывает в подобных ситуациях, утёрла нос мужу, вырвавшись вперёд и преодолев все установленные барьеры. Прекрасная Кейт, которая появилась на мероприятии в расслабленном кантри-образе, однозначно оценила необычный и даже экстремальный вид спорта, в очередной раз очаровав поклонников своей сноровкой.