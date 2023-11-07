18-летняя принцесса Испании официально стала наследницей престола

Прекрасная испанская принцесса Леонор сделала очередной шаг к трону. На днях девушка отпраздновала своё 18-летие, а это значит, что для неё наступило время присягнуть на верность своей стране и подданым. На торжественную церемонию, которая прошла в минувший вторник, Леонор приехала в сопровождении своего отца короля Филиппа и матери королевы Летиции, а также младшей сестры принцессы Софии.

Согласно традиции, девушка поклялась честно выполнять свои обязанности монарха, а также в обязательном порядке гарантировать соблюдение Конституции и законодательства Испании, уважать права граждан и автономий и сохранять лояльность по отношению к королю.

Фото: Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Примечательно, что 18-летняя Леонор после смерти короля Филиппа станет первой за полтора века женщиной, взошедшей на испанский престол. До этого королевой-регентом Испании была лишь прабабушка Леонор Изабелла II, которая правила страной с 1833 по 1868 год.

Леонор уже заработала себе репутацию любимицы подданных. Люди уверены, что девушка прекрасно справится с ролью королевы, а в ближайшие три года она будет проходить военную службу, чтобы в будущем взять на себя роль главнокомандующего.