«Лишний вес — это катастрофа»: Робби Уильямс признался, что похудел благодаря таблеткам

В последнее время поклонники практически не узнают Робби Уильямса. 49-летний певец заметно похудел, чем заставил публику переживать. Артист не скрывает, что обрести формы мечты ему удалось не с помощью диеты или изнуряющих тренировок – секрет его стройности заключается в препаратах, которые подавляют аппетит.

Робби признался, что с помощью таблеток для страдающих диабетом он справляется не только с лишними килограммами, но и с ментальным расстройством:

Мне это необходимо по медицинским показаниям. У меня выявили особый тип непринятия себя, а лишний вес – это катастрофа для моего психического состояния. Голос внутри меня говорит со мной так, как о людях с лишним весом рассуждает Кэти Хопкинс. Это сводит с ума.

Робби подметил, что его психические проблемы – это результат популярности и плата за бесконечное вдохновение. Артист уверен, что слава невозможна без подобных последствий. В 2007 году Уильямсу уже приходилось столкнуться с серьёзными ментальными проблемами. Теперь же они усугубились лишними килограммами.