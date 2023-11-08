Профессор объяснила, почему время замедляется, когда человек стоит на пороге смерти

Когда человек стоит на пороге смерти, ему кажется, что время замедляется. Рут Огден – профессор, психолог из Ливерпульского университета Джона Мурса в Англии – написала отчёт для The Conversation, в котором раскрыла секрет этого феномена.

По её словам, это может быть тактика выживания, которую использует мозг, чтобы увеличить шансы на выживание. Ощущаемое замедление времени может означать, что мозг переходит в гиперфокусировку, что даёт людям больше шансов отреагировать на ситуацию.

Замедление времени может быть частью реакции «бей или беги», которая срабатывает, когда человек чувствует угрозу. В опасной ситуации необдуманные реакции могут усугубить ситуацию, но благодаря тому, что мозг замедляет время, у человека есть шанс отдышаться и сформулировать стратегию.