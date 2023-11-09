Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Главный специалист московского Метеобюро рассказала, когда в Москву придёт зима

Установится минусовая температура: метеоролог рассказала, когда в Москву придёт зима
Метеоролог рассказала, когда в Москву придёт зима
Комментарии

В Москве грядёт похолодание. Главный специалист моковского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице страны установится минусовая температура.

По словам метеоролога, начало ноября выдалось тёплым. Температура воздуха была выше нормы.

Такое тепло первую неделю месяца случается в среднем раз в 4 года. Но с учётом глобального потепления климата, в 21 веке каждый второй ноябрь начинается с тёплой погоды.
Читайте также:
Какой будет погода в Москве: Гидрометцентр опубликовал прогноз на ноябрь

Позднякова отметила, что особенно тёплой была ноябрьская погода в 2013 году, когда суточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений после 26 ноября. В этом же году устойчивый «минус» придёт в Москву после 17 ноября. А до этой даты жителей будет радовать зелень травы.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android