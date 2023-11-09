Установится минусовая температура: метеоролог рассказала, когда в Москву придёт зима
В Москве грядёт похолодание. Главный специалист моковского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице страны установится минусовая температура.
По словам метеоролога, начало ноября выдалось тёплым. Температура воздуха была выше нормы.
Такое тепло первую неделю месяца случается в среднем раз в 4 года. Но с учётом глобального потепления климата, в 21 веке каждый второй ноябрь начинается с тёплой погоды.
Позднякова отметила, что особенно тёплой была ноябрьская погода в 2013 году, когда суточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений после 26 ноября. В этом же году устойчивый «минус» придёт в Москву после 17 ноября. А до этой даты жителей будет радовать зелень травы.
Комментарии