Установится минусовая температура: метеоролог рассказала, когда в Москву придёт зима

В Москве грядёт похолодание. Главный специалист моковского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице страны установится минусовая температура.

По словам метеоролога, начало ноября выдалось тёплым. Температура воздуха была выше нормы.

Такое тепло первую неделю месяца случается в среднем раз в 4 года. Но с учётом глобального потепления климата, в 21 веке каждый второй ноябрь начинается с тёплой погоды.

Позднякова отметила, что особенно тёплой была ноябрьская погода в 2013 году, когда суточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений после 26 ноября. В этом же году устойчивый «минус» придёт в Москву после 17 ноября. А до этой даты жителей будет радовать зелень травы.