Какой будет погода в Москве: Гидрометцентр опубликовал прогноз на ноябрь

Температура воздуха в октябре в Москве была в пределах средних многолетних значений, осадков выпало больше нормы. А какой будет погода в ноябре, рассказали синоптики Гидрометцентра.

В последний месяц осени средняя месячная температура будет на 1 градус выше нормы в -0,5 градуса. В ближайшие дни в Москве синоптики обещают потепление до +13 градусов. Плюсовая температура ожидается и в ночные часы.

Последний месяц осени 2023 года начался с температурных рекордов. По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, ночь 1 ноября в столице стала самой тёплой за весь период инструментальных наблюдений. Минимальная температура воздух была выше +8 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 2008 году, когда воздух прогрелся до +7,8 градуса.