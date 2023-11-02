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Какой будет погода в Москве: Гидрометцентр опубликовал прогноз на ноябрь

Какой будет погода в Москве: Гидрометцентр опубликовал прогноз на ноябрь
Какой будет погода в Москве
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Температура воздуха в октябре в Москве была в пределах средних многолетних значений, осадков выпало больше нормы. А какой будет погода в ноябре, рассказали синоптики Гидрометцентра.

В последний месяц осени средняя месячная температура будет на 1 градус выше нормы в -0,5 градуса. В ближайшие дни в Москве синоптики обещают потепление до +13 градусов. Плюсовая температура ожидается и в ночные часы.

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Последний месяц осени 2023 года начался с температурных рекордов. По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, ночь 1 ноября в столице стала самой тёплой за весь период инструментальных наблюдений. Минимальная температура воздух была выше +8 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 2008 году, когда воздух прогрелся до +7,8 градуса.

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