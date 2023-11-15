24 ноября каток на ВДНХ откроет зимний сезон: посетителей ждёт ледовое шоу

Уже 24 ноября на ВДНХ стартует долгожданный зимний сезон. Этот период особенно любят жители и гости Москвы, ведь появляется возможность покататься на коньках на одном из самых красивых катков страны. В этом году, как и полагается, посетителей ВДНХ будут ждать захватывающие представления и мероприятия. На этот раз они будут посвящены космосу. Название сезон получил соответствующее – «Полёт во времени».

Конечно же, открытие катка пройдет с особым размахом. Расположен он будет прямо на площади Промышленности, рядом с макетом ракеты-носителя «Восток». 24 ноября в 18:00 начнется грандиозное шоу, а на следующий день с 16 до 20 часов можно будет посмотреть другие представления.

Работать каток на ВНДХ будет ежедневно. Со вторника по пятницу сеансы предусмотрены с 11 до 15 и с 17 до 23 часов. По выходным и праздничным дням график работы будет дольше на целый час. Попасть на каток получится с 10 до 15 и с 17 до 23 часов.

Не стоит переживать, если у вас нет собственных коньков, или же о том, что лезвия пришли в негодность, – для посетителей катка предусмотрен пункт проката и заточки коньков.