Учёные предупреждают: на Земле ожидается новая магнитная буря

На следующей неделе на Земле прогнозируется новая магнитная буря. Об этом сообщили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Как следует из графика, опубликованного на официальном сайте лаборатории, магнитная буря ожидается с 22 по 26 ноября. Уточняется, что 22, 24 и 25 ноября будет слабая магнитная буря уровня G1, а 26 и 26 ноября она ослабнет, но магнитосфера останется возбуждённой.

Напомним, сильная магнитная буря была зафиксирована на Земле 5 ноября. Тогда учёные допустили просчёт в оценке её мощности: эксперты прогнозировали уровень G1 (слабая буря), но в результате буря была классифицирована как G3 (сильная).

Рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет остаётся буря от 23–24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет. Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована ещё 11 сентября 2005 года.