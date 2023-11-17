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Минкультуры разработает аналог Евровидения

В Минкультуры предложили создать отечественный аналог Евровидения
Loreen
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В 2023 году победительницей Евровидения во второй раз стала шведская певица Loreen. В 2024-м конкурс пройдёт в городе Мальмё, однако Россия в нём участия не примет. Наши исполнители не могут принимать участия в песенном соревновании уже не первый год, поэтому Министерство культуры озадачилось тем, чтобы создать аналог Евровидения, на котором свои таланты смогут показать исполнители стран БРИКС.

С предложением создать новый конкурс выступила министр культуры Ольга Любимова, а её инициативу уже поддержал Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала. Предлагается проводить так называемое Интервидение каждый год, а начать следует уже в 2024-м. Более того, Любимова отметила, что Минкультуры настаивает на запуске нескольких форматов сотрудничества между странами:

Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс Интервидение.

Эрнст рассказал, что выбирать победителя будет национальное жюри, а правила конкурса утвердит специально созданный оргкомитет. Пока представители стран-участниц БРИКС не прокомментировали эту идею, однако Минкультуры не сомневается, что инициатива будет поддержана и реализована.

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