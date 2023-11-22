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Американец превратил самолёт в жилой дом и теперь проводит там экскурсии

Человек, который живёт в самолёте: американец превратил Boeing в жилой дом
Брюс Кэмпбелл
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Когда гениальная идея приходит к человеку с золотыми руками, можно не сомневаться – получится шедевр. Нет сомнений в том, что к таким умельцам относится Брюс Кэмпбелл из США, который задумал превратить настоящий самолёт в жилой дом.

Сейчас Брюсу 74 года, и вот уже более 20 лет он живёт в старом Boeing 727. Эта история берёт свое начало в Греции. Именно там базировался лайнер до момента, пока его не отправили «на пенсию». Кэмпбелл выкупил самолёт за 100 тысяч долларов и организовал его перелёт в США. Дополнительно ему пришлось найти подходящий участок, где поместился бы этот гигант.

Брюс Кэмпбелл в своем доме-самолете

Брюс Кэмпбелл в своем доме-самолете

Фото: Paul Harris/Getty Images

Постепенно Брюс обустроил прямо в лайнере душевую, прачечную, кухню и жилые помещения. По словам мужчины, в общей сложности на реализацию своей задумки он потратил около 220 тысяч долларов. Кроме того, ежемесячно он выплачивает чуть меньше 400 долларов за коммунальные услуги.

Брюс регулярно проводит по своему необычному дому экскурсии, а летом устраивает различные концерты и мероприятия. Кроме того, мужчина планирует обустроить ещё один лайнер. Сейчас Кэмпбелл проводит много времени в Японии, где он нашёл подходящий самолет.

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