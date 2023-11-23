Собянин сообщил, где в Москве откроются катки с искусственным льдом

Хотя декабрь ещё даже не наступил, у москвичей и гостей столицы уже на этой неделе появится возможность насладиться любимыми зимними забавами. На 24 ноября в Москве назначена официальная дата открытия катков с искусственным льдом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В ближайшую пятницу свои ворота распахнут катки в парках, скверах и даже во дворах столицы. Покататься на коньках можно будет сразу же, а чуть позднее станут доступны и другие зимние развлечения. По словам Собянина, в этом году, как и полагается, также работать будут многочисленные лыжные трассы, горнолыжные склоны, а отдельно в городе выделят места, где можно будет покататься на снегоходах.

Что же касается катков, то сразу две новые площадки откроются в парке 850-летия Москвы. Кстати, некоторые катки в столице будут бесплатными. Например, платить не придётся за то, чтобы выйти на лёд в парке Северного речного вокзала. Кроме того, в течение всего сезона жителей и гостей Москвы будут ждать всевозможные мастер-классы и различные развлекательные мероприятия.