Черноморский циклон: Гидрометцентр предупреждает о потеплении и сильных осадках в Москве

В Москву на смену циклону из западного сектора Арктики придёт черноморский циклон. Это повлияет на погоду, предупреждают специалисты Гидрометцентра.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления, сегодня, 27 ноября, в Москве и Московской области ожидаются сильный снегопад, метель, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гололёд. Ночью температура воздуха составит -2...-7 градусов, днём потеплеет до +2...+3 градусов.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это будет один из сильнейших снегопадов, которые бывали в конце ноября. «Количество осадков за весь период составит 15-20 мм, прирост снега ожидается до 20 см», – добавили специалисты.