На Крым обрушился самый мощный за всю историю наблюдений шторм: один человек погиб

Вечером 26 ноября на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм — самый мощный за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Стихия сильнее всего ударила по Крыму и Севастополю: порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров.

В результате непогоды в Крыму без света остались почти 400 тысяч человек. На данный момент известно об одном погибшем в Крыму. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории — семеро.

Как сообщил председатель республиканского парламента Владимир Константинов, пик шторма в Крыму пройден. Штормовой ветер в регионе остался, но его порывы уже значительно слабее. Сейчас власти оценивают причинённый стихией ущерб.