Учёные предсказывают сильнейшие вспышки на Солнце, которые могут нарушить работу интернета

Учёные из Индии заявили, что в 2024 году ожидаются мощнейшие солнечные вспышки. По их словам, это может повлиять на работу различных систем на Земле.

Примерно каждые 11 лет Солнце проходит через так называемый «солнечный максимум», когда на его поверхности появляется множество причудливых тёмных пятен. Они также провоцируют сильные вспышки энергии в направлении Земли, вызывая магнитные бури, которые могут повредить спутники и нарушить работу интернета.

Новое исследование показывает, что этот солнечный максимум наступит раньше, чем ожидалось – скорее всего, в начале 2024 года. Новый прогноз исходит от индийской группы учёных и контрастирует с последним прогнозом NASA, согласно которому мощные вспышки ожидаются в конце 2025 года.

По словам Дибьенду Нанди – руководителя нового исследования, физика из Центра передового опыта в области космических наук IISER в Калькутте, – прогнозируемые мощные вспышки на Солнце могут нарушить работу спутников, интернета и электросетей.

Конечно, они также создают красивые северные сияния, поэтому мы можем ожидать, что 2024 год станет хорошим годом для охотников за этим явлением.