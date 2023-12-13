Жизель Бюндхен рассказала, как борется с информационным шумом

Глядя на то, с какой активностью супермодель Жизель Бюндхен ведёт свои социальные сети, трудно поверить, что на самом деле она максимально ограничивает себя в использовании телефона. В новом интервью звезда рассказала, что старается уделять больше времени реальности и ограничивать количество часов, проведенных в Сети.

По словам Жизель, в соцсетях она проводит не больше часа в неделю. Аналогичное правило действует и для её детей. Бюндхен отметила, что не хочет превращать это в зависимость, поэтому пытается относиться ко времени куда более бережно.

Время – это самое важное, что у нас есть. Это наша главная валюта. Если вы специально заполняете его вещами, которые по факту являются чем-то более осознанным, тем меньше вы тратите времени на что-то пустое и бессмысленное, — подчеркнула модель.

Жизель уверена, что в первую очередь важно уметь наслаждаться реальностью, а Сеть – это побочное явление, которое не должно заменять общение вживую и время, проведённое с близкими.