Серия ныряющих циклонов: Гидрометцентр предупреждает москвичей о температурных качелях

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В Москве прогнозируются резкие перепады температур. Об этом предупреждают специалисты Гидрометцентра России.

Причиной резких и быстрых изменений погоды в столичном регионе станет серия ныряющих циклонов. Они будут стремительно перемещаться по европейской территории России с северо-запада на юго-восток. С прохождением циклонов будут отмечаться колебания температуры и атмосферного давления.

В четверг, 11 января, днём в столице потеплеет до -1…-3 градусов. Синоптики обещают снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В пятницу, 12 января, резко похолодает. Столбики термометров ночью опустятся до -15…-17 градусов, по области — до -23. Днём будет -12…-14 градусов.

В ночь на субботу температура составит -17…-22 градуса, днём незначительно потеплеет, до -14…-19. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье, 14 января, в Москве пройдёт небольшой снег. Ночью будет -16…-21 градус, днём воздух прогреется до -9…-14.