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Новый метод похудения: обнаруженный учёными белок способствует выработке «хорошего» жира

Новый метод похудения: обнаруженный учёными белок способствует выработке «хорошего» жира
Новый метод похудения
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Учёные из университетской больницы Бонна в Германии выявили довольно неуловимый белок, участвующий в производстве «хорошего», или бурого жира, который может даже стимулировать образование этих клеток в белом жире.

Бурая жировая ткань необходима для выработки тепла из молекул сахара и жира в крови с помощью термогенезом. Для этого также требуется много энергии, или калорий. С возрастом большая часть бурого жира уступает место белой жировой ткани. Она имеет менее эффективную систему сжигания энергии и действует как место для хранения лишних калорий.

У серьёзных спортсменов уровень белого жира во всем теле может составлять всего 3%, тогда как у взрослых с ожирением — до 70%, и поэтому терять вес становится всё труднее.

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В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Nature Cell Biology, учёные обнаружила, что малоизвестный белок EPAC1 играет ключевую роль в росте бурых жировых клеток. Эксперты полагают, что использование способности EPAC1 стимулировать бурый жир открывает путь в разработке новых терапевтических средств, которые облегчат процесс похудения и поддержания веса.

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